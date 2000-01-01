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(Hopfauf) Gertruda
(Hopfauf) Gertruda
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
1933
Пол
Женский
Отец
Hopfauf Franz Georg
1812 г.р.
Мать
(Roether) Elisabeth
1814 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Hopfauf Franz Georg
Мать:
Elisabeth
Смерть
1933
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