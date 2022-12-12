Hopfauf Franz Georg
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти09.08.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Hopfauf Andreas
Рождение ребёнка
1834
Сын: Hopfauf Philipp
Мать ребёнка: Elisabeth
Рождение ребёнка
1838
Сын: Hopfauf Johann
Мать ребёнка: Elisabeth
Рождение ребёнка
1845
Сын: Hopfauf Joseph
Мать ребёнка: Elisabeth
Рождение ребёнка
1853
Сын: Hopefauf Andreas
Мать ребёнка: Elisabeth
Смерть
09.08.1873