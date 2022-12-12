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Hopfauf Franz Georg

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

1812

Дата смерти

09.08.1873

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1775 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

1834 г.р.
1838 г.р.
1838 г.р.
1841 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Hopfauf Andreas

Мать: Hopfauf Anna-Maria Walburga

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
1833

Жена: Elisabeth

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Hopfauf Philipp

Мать ребёнка: Elisabeth

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Katharina

Мать ребёнка: Elisabeth

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Hopfauf Johann

Мать ребёнка: Elisabeth

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Rose

Мать ребёнка: Elisabeth

Рождение ребёнка
1845

Сын: Hopfauf Joseph

Мать ребёнка: Elisabeth

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Barbara

Мать ребёнка: Elisabeth

Рождение ребёнка
1853

Сын: Hopefauf Andreas

Мать ребёнка: Elisabeth

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Karolina

Мать ребёнка: Elisabeth

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Gertruda

Мать ребёнка: Elisabeth

Смерть
09.08.1873
Степовое, Миколаївська область
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