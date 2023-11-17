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(Пенькова) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1965

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1965

Отец: Пеньков Павел Иванович

Мать: Пенькова Фаина

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