Маллаева -- Александра Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Маллаев Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Маллаева Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.03.1861
Сын: Маллаев Артемий Гаврилович
Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.05.1862
Дочь: Маллаева Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.12.1863
Дочь: Маллаева Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно