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Маллаева -- Александра Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маллаев Гавриил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Маллаев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Маллаев Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Маллаева Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1861

Сын: Маллаев Артемий Гаврилович

Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.05.1862

Дочь: Маллаева Гликерия Гавриловна

Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.1863

Дочь: Маллаева Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Маллаев Гавриил Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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