Демьяненко Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1836
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Демьяненко Василий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Демьяненко Филипп Андреевич
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LV-B?i=437&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1836