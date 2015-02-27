Самойлова Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1991

Отец: Костюнин Федор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.2015

Сын: Самойлов Егор Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.2018

Дочь: Самойлова Анна Антоновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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