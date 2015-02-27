Самойлова Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1991
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1991
Отец: Костюнин Федор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.2015
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.2018
Дочь: Самойлова Анна Антоновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности