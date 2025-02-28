Ниукканен (Эртте) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905
Отец: Эртте Петр Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1925
Рождение ребёнка
17.03.1926
Сын: Ниукканен Суло-Иван Иванович
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1927
Дочь: (Ниукканен) Лемпи Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1928
Дочь: (Ниукканен) Мартта Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1931
Дочь: (Ниукканен) Лиина Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1935
Дочь: (Ниукканен) Мартта Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович
Смерть
Неизвестно