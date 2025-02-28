Ниукканен (Эртте) Ольга Петровна 07.11.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ниукканен (Эртте) Ольга Петровна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905

Отец: Эртте Петр Абрамович

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
12.02.1925

Муж: Ниукканен Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1926

Сын: Ниукканен Суло-Иван Иванович

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1927

Дочь: (Ниукканен) Лемпи Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1928

Дочь: (Ниукканен) Мартта Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1931

Дочь: (Ниукканен) Лиина Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1935

Дочь: (Ниукканен) Мартта Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Иванович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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