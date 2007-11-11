Новисова (Романова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новисова (Романова) Татьяна

Место рождения

Иркутск, Россия

Дата рождения

18.03.1950

Дата смерти

11.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1950

Отец: Романов Александр

Мать: Романова (Гуревич) Рахиль (Роня)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новисов Ефрем Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помазуев Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
26.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазуев Павел Георгиевич

Смерть
11.11.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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