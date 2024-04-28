Кончин (Болдарев) Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1914
Сын: Кончин (Болдарев) Дмитрий
Мать ребёнка: (Островерхова) Мария
Пологое Займище