Кончин (Болдарев) Андрей Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кончин (Болдарев) Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

АЗ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Островерхова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Островерхова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Островерхова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Островерхова) Мария

Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Кончин (Болдарев) Дмитрий

Мать ребёнка: (Островерхова) Мария

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