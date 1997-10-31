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Чешко Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1948

Дата смерти

Между 31.10.1997 и 03.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1948

Отец: Чешко Андрей Иванович

Мать: Чешко (Зинченко) Елизавета Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 31.10.1997 и 03.11.1997

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