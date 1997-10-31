Чешко Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1948
Дата смертиМежду 31.10.1997 и 03.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1948
Место жительства
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 31.10.1997 и 03.11.1997