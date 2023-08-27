Арабаджи Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арабаджи Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арабаджи Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
23.04.1983

Сын: Арабаджи Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Арабаджи Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1987

Сын: Арабаджи Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Арабаджи Афанасий Николаевич

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