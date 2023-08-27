Арабаджи Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1983
Сын: Арабаджи Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Арабаджи Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.1987
Сын: Арабаджи Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Арабаджи Афанасий Николаевич