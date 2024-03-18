Салахутдинов Шайхетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахутдинов Шайхетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Сэлэхетдин

Мать: Бибихафизэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахутдинов Фагим Шайхутдинович

Мать ребёнка: Салахутдинов Тахиря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахутдинов Нурлислам Шайхутдинович

Мать ребёнка: Салахутдинов Тахиря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салахутдинов -Сахабиева Назиря Шайхутдиновна

Мать ребёнка: Салахутдинов Тахиря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахутдинов Минвали Шайхутдинович

Мать ребёнка: Салахутдинов Тахиря

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салахутдинов Тахиря

Смерть
?.11.1974
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