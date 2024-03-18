Салахутдинов Шайхетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.11.1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Сэлэхетдин
Мать: Бибихафизэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахутдинов Фагим Шайхутдинович
Мать ребёнка: Салахутдинов Тахиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахутдинов Нурлислам Шайхутдинович
Мать ребёнка: Салахутдинов Тахиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салахутдинов -Сахабиева Назиря Шайхутдиновна
Мать ребёнка: Салахутдинов Тахиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахутдинов Минвали Шайхутдинович
Мать ребёнка: Салахутдинов Тахиря
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салахутдинов Тахиря
Смерть
?.11.1974