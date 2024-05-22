Лоскутова Евдокия (Авдотья) Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1783 года - 30 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 953. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 37 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1782 года - 28 лет. (из РС ... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1776
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Лоскутов Иван Саввин
Отец ребёнка: Лоскутов Савва (Савелий) Матвеевич
В ИВ 1783 года - 7 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 953. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 14 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 18 лет.(5 в прош... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Лоскутова Агафья Савельевна
Отец ребёнка: Лоскутов Савва (Савелий) Матвеевич
В ИВ 1783 года - 5 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 953. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 11 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 16 лет. (3 в про... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Лоскутова Ирина Савельевна
Отец ребёнка: Лоскутов Савва (Савелий) Матвеевич
В ИВ 1783 года - 3 года. ЦГАКО 237-71-834, л. 953. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 9 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 14 лет.(1 в прош... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Лоскутов Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Лоскутов Савва (Савелий) Матвеевич
В ИВ 1790 года - 6 лет. ЦГАКО 237-71-845, № 191(717) Кичминская церковь, (Плишкино). В РС 1795 года - 10 лет. ЦГАКО 176-2-15а, л. 469 . (Плишкино)
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Лоскутова Авдотья Савельевна
Отец ребёнка: Лоскутов Савва (Савелий) Матвеевич
В РС 1795 года - 7 лет.(или 1?) ЦГАКО 176-2-15а, л. 469 . (Плишкино)
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Лоскутов Прокопей Савельевич
Отец ребёнка: Лоскутов Савва (Савелий) Матвеевич
Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1795 года - 3 года. ЦГАКО 176-2-15а, л. 469 . (Плишкино) В РС 1811 года сентябрь - 28 лет. ГАКО ф. 176. оп. 2. д. 350, л. 12
Смерть
1792
из РС 1795 года