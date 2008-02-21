Федоров Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.10.1950
Дата смерти21.02.2008
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2008
Жуковский, Жуковский, Московская область