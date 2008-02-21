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Федоров Сергей Владимирович

Место рождения

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.10.1950

Дата смерти

21.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950

Отец: Федоров Владимир Григорьевич

Мать: Федорова Нина Михайловна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.2008
Жуковский, Жуковский, Московская область
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