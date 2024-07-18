(Gusar) Anne Danils
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Gusar Andres
Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres
Рождение ребёнка
1799
Сын: Dows
Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres
Рождение ребёнка
1802
Сын: Gusar Simon
Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres
Рождение ребёнка
1804
Сын: Gusar Jacob
Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Gusar) Lehne
Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Gusar) Liese
Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Gusar) Kattris
Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres
Смерть
Неизвестно