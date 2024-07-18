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(Gusar) Anne Danils

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1796 г.р.
1799 г.р.
1802 г.р.
1804 г.р.
1811 г.р.
1814 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Gusar Andres

Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres

Рождение ребёнка
1799

Сын: Dows

Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres

Рождение ребёнка
1802

Сын: Gusar Simon

Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres

Рождение ребёнка
1804

Сын: Gusar Jacob

Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Gusar) Lehne

Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Gusar) Liese

Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Gusar) Kattris

Отец ребёнка: Gusar Baltzer Andres

Смерть
Неизвестно

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