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(Багурина) Екатерина Платонова

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.11.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1902 ст.

Отец: Багурин Платон Павлов

Мать: Багурина Наталия Михаилова

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы крестьянин Платон Павлов Багурин и законная жена его Наталия Михаилова,оба православные отметка на полях- по прот.28.12.1915г.
Крещение
21.11.1902 ст.
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Уратьмы Никифор Емельянов Тулынин и того же села крестьянская девица Параскева Павлова Багурина
Смерть
Неизвестно

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