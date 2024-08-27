(Багурина) Екатерина Платонова
Место рождения
Дата рождения19.11.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
19.11.1902 ст.
Отец: Багурин Платон Павлов
Села Уратьмы крестьянин Платон Павлов Багурин и законная жена его Наталия Михаилова,оба православные отметка на полях- по прот.28.12.1915г.
Крещение
21.11.1902 ст.
Восприемники: Села Уратьмы Никифор Емельянов Тулынин и того же села крестьянская девица Параскева Павлова Багурина
Смерть
Неизвестно