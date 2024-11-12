Козлов Иван Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Козлов Савва Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Козлова Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Филюшина (Козлова) Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Козлова Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
14.08.1821
Сын: Козлов Михей(Михайло) Иванович
Мать ребёнка: Козлова Ирина Леонтьева
Вороново
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Козлова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Козлова Ирина Леонтьева
Смерть
Неизвестно