Козлов Иван Савельев 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван Савельев

Козлов Иван Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Козлов Савва Григорьев

Мать: Козлова Пелагея Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Козлов Данила Иванович

Мать ребёнка: Козлова Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Филюшина (Козлова) Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Козлова Ирина Леонтьева

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.08.1821

Сын: Козлов Михей(Михайло) Иванович

Мать ребёнка: Козлова Ирина Леонтьева

Вороново
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Козлова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Козлова Ирина Леонтьева

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.