Материкин Аверьян Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: Чекнов Афиноген Кондратьевич
Мать: не указана
Аверкий Стефанов Материкин - пасынок Афиногена Кондратова Чекнова.
Бракосочетание
30.10.1860
Рождение ребёнка
27.05.1870
Сын: Материкин Игнат Аверьянович
Мать ребёнка: Материкина (Поворина) Христина Трофимовна
Смерть
Неизвестно