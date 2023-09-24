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Материкин Аверьян Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Чекнов Афиноген Кондратьевич

Мать: не указана

Аверкий Стефанов Материкин - пасынок Афиногена Кондратова Чекнова.
Бракосочетание
30.10.1860

Жена: Материкина (Поворина) Христина Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1870

Сын: Материкин Игнат Аверьянович

Мать ребёнка: Материкина (Поворина) Христина Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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