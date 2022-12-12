Маклецова Ирина Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаклецова Ирина Екимовна

Маклецова Ирина Екимовна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.04.1810 ст.

Дата смерти

01.09.1810 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1810 ст.

Отец: Маклецов Еким Ильич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казака Прасковья Евдокимова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 246 номер 50
Смерть
01.09.1810 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 263 номер 60
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close