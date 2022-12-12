Маклецова Ирина Екимовна
Место рождения
Дата рождения14.04.1810 ст.
Дата смерти01.09.1810 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1810 ст.
Отец: Маклецов Еким Ильич
Мать: не указана
Восприемник: вдова казака Прасковья Евдокимова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 246 номер 50
Смерть
01.09.1810 ст.
умерла в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 263 номер 60