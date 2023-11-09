(Анишина) Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Анишин Анатолий Филиппович
Рождение ребёнка
15.09.1988
Сын: Лопатин Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Лопатин Анатолий Митрофанович
Рождение ребёнка
22.11.1994
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Деревянкин Сергей Анатольевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация