(Анишина) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анишина) Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Анишин Анатолий Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1988

Сын: Лопатин Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Лопатин Анатолий Митрофанович

Рождение ребёнка
22.11.1994

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Деревянкин Сергей Анатольевич

Развод
Неизвестно

Муж: Лопатин Анатолий Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Анатолий Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
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