Галицкая Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицкая Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галицкий ?

Отец ребёнка: Галицкий Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галицкий Максим Александрович

Отец ребёнка: Галицкий Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галицкий Александр Александрович

Место жительства
Неизвестно
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