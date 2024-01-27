Prohoroff (Volkoff) Katie Alex
Место рожденияGlendale, Maricopa, Arizona, United States
Дата рождения07.06.1926
Дата смерти16.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1926
Glendale, Maricopa, Arizona, United States
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Prohoroff Jacob (Jack) Terence Steven
Место жительства
Неизвестно
Protection, Comanche County, Kansas, United States
Смерть
16.11.1989
Protection, Comanche, Kansas, United States