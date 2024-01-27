Prohoroff (Volkoff) Katie Alex — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Prohoroff (Volkoff) Katie Alex

Место рождения

Glendale, Maricopa, Arizona, United States

Дата рождения

07.06.1926

Дата смерти

16.11.1989

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1926

Отец: Volkoff Alex Minaiovich

Мать: Volkoff Anushka Feoderevna Ivan

Glendale, Maricopa, Arizona, United States
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Prohoroff Jacob (Jack) Terence Steven

Место жительства
Неизвестно
Protection, Comanche County, Kansas, United States
Смерть
16.11.1989
Protection, Comanche, Kansas, United States
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