Лаппо Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаппо Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будыко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лаппо Иван Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаппо Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Лаппо Иван Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаппо Иван Миронович

Смерть
Неизвестно

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