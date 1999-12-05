Кацубо Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1999
Отец: Кацубо Сергей Иванович
Мать: Кацубо Наталья
Бракосочетание
18.08.2023
Жена: скрыто настройками приватности
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.12.2023
Сын: Кацубо Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности