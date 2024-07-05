Талипов Рушан Рустямович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.2019
Дочь: Талипова Айза Рушановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности