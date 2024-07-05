Талипов Рушан Рустямович 17.02.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Талипов Рушан Рустямович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.2019

Дочь: Талипова Айза Рушановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.2021

Сын: Талипов Алим Рушанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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