Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Павлович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Антон Петрович

Отец ребёнка: Петр Павлович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Сидор Петрович

Отец ребёнка: Петр Павлович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Семен Петрович

Отец ребёнка: Петр Павлович

Смерть
1779

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