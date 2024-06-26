Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Павлович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Антон Петрович
Отец ребёнка: Петр Павлович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Сидор Петрович
Отец ребёнка: Петр Павлович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Семен Петрович
Отец ребёнка: Петр Павлович
Смерть
1779