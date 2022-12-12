Бессонов Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Бессонова Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Бурлакова Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Ольга Львовна
Мать ребёнка: Бурлакова Лидия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно