Бессонов Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессонов Лев

Бессонов Лев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Бессонова Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Бурлакова Лидия Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Ольга Львовна

Мать ребёнка: Бурлакова Лидия Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлакова Лидия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close