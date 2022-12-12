Червяков Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти23.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Червякова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Червякова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Червяков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Червякова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Червякова Римма Васильевна
Мать ребёнка: Червякова Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1943
Пулково, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Убит на войне 1941-1945 гг. Похоронен - Ленинградская обл., г. Ленинград, Пулково, дивизионное кладбище, могила № 264