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Червяков Василий Григорьевич

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

23.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Червяков Григорий Васильевич

Мать: Червякова Анна Николаевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Червякова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Червякова Екатерина Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1938

Сын: Червяков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Червякова Екатерина Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Червякова Римма Васильевна

Мать ребёнка: Червякова Екатерина Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Екатерина Федоровна

Смерть
23.08.1943
Пулково, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Убит на войне 1941-1945 гг. Похоронен - Ленинградская обл., г. Ленинград, Пулково, дивизионное кладбище, могила № 264
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