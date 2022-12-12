Червякова Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Червякова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Червяков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Червяков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Червяков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Червякова Римма Васильевна
Отец ребёнка: Червяков Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно