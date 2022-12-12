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Червякова Екатерина Федоровна

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Червякова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Червяков Василий Григорьевич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1938

Сын: Червяков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Червяков Василий Григорьевич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Червякова Римма Васильевна

Отец ребёнка: Червяков Василий Григорьевич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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