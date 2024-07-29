Гармаева (Шикуева) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармаева (Шикуева) Оксана Николаевна

Место рождения

Улан-Удэ

Дата рождения

03.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1972

Отец: Шикуев Николай Семёнович

Мать: Шикуева Галина Артамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гармаев Артур Михайлович

Рождение ребёнка
24.08.1995

Сын: Гармаев Владислав Артурович

Отец ребёнка: Гармаев Артур Михайлович

Рождение ребёнка
23.02.2006

Сын: Гармаев Пурбо-Цырен Артурович

Отец ребёнка: Гармаев Артур Михайлович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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