Гармаева (Шикуева) Оксана Николаевна
Место рожденияУлан-Удэ
Дата рождения03.11.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1995
Сын: Гармаев Владислав Артурович
Отец ребёнка: Гармаев Артур Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.2006
Сын: Гармаев Пурбо-Цырен Артурович
Отец ребёнка: Гармаев Артур Михайлович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия