Шохтин Еким Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти16.06.1785
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Шохтин Ларион Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Шохтин Иван Крест. Красноярской Слободы Екимов
Рождение ребёнка
Около 1755
Смерть
16.06.1785
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
61 год