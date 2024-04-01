Шохтин Еким Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохтин Еким Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

16.06.1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Шохтин Ларион Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Шохтин Иван Крест. Красноярской Слободы Екимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Шохтин Тимофей Екимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.06.1785
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
61 год
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