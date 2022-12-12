Разинькина (Замесова) Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1829 ст.
Вдова села Бурнаки
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Разинькина Арина Лукина
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Смерть
Между 1834 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов