Разинькина (Замесова) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина (Замесова) Анна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1829 ст.

Муж: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Вдова села Бурнаки
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Разинькина Арина Лукина

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Разинькин Алексей Лукич

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Разинькин Никита Лукич

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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