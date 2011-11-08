Бородина (Дороженко) Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Дороженко) Валентина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1936

Дата смерти

08.11.2011

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936

Отец: Дороженко Максим Андреевич

Мать: Дороженко Татьяна Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
08.11.2011
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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