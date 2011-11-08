Бородина (Дороженко) Валентина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1936
Дата смерти08.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.11.2011