Шилык Нина Владимировна
Место рожденияАдамовка Барский район Виницкая область
Дата рождения20.04.1964
Дата смерти24.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1964
Отец: Шилык Владимир
Мать: Шилык Надежда
Рождение ребёнка
21.08.1980
Сын: Мороз Игорь Олегович
Отец ребёнка: Мороз Олег
Рождение ребёнка
03.03.1987
Дочь: Храпова (Шадрина) Диана Владимировна
Отец ребёнка: Шадрин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
25.01.1999
Дочь: Прокофьева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Прокофьев Виктор
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
24.06.2011