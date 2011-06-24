Шилык Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилык Нина Владимировна

Место рождения

Адамовка Барский район Виницкая область

Дата рождения

20.04.1964

Дата смерти

24.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1964

Отец: Шилык Владимир

Мать: Шилык Надежда

Рождение ребёнка
21.08.1980

Сын: Мороз Игорь Олегович

Отец ребёнка: Мороз Олег

Рождение ребёнка
03.03.1987

Дочь: Храпова (Шадрина) Диана Владимировна

Отец ребёнка: Шадрин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1999

Дочь: Прокофьева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Прокофьев Виктор

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
24.06.2011

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