Петухова (Федорова) Федора Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Соломея Петровна
Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич
Место жительства
С 1795 по 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно