Петухова (Федорова) Федора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Федорова) Федора Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Петухов Петр Петрович

Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Петухов Максим Петрович

Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Петухов Данило Петрович

Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Соломея Петровна

Отец ребёнка: Петухов Петр Тимофеевич

Место жительства
С 1795 по 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Петр Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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