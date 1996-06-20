Шамина (Бурченко) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамина (Бурченко) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Российская Империя г. Москва

Дата рождения

23.09.1910

Дата смерти

20.06.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1910

Отец: Бурченко Василий Кириллович

Мать: Бурченко Акулина Афанасьевна

Российская Империя г. Москва
Рождение ребёнка
26.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР г. Москва
Смерть
20.06.1996
Российская Федерация г. Москва
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