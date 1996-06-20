Шамина (Бурченко) Зинаида Васильевна
Место рожденияРоссийская Империя г. Москва
Дата рождения23.09.1910
Дата смерти20.06.1996
ПолЖенский
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1910
Российская Империя г. Москва
Рождение ребёнка
26.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР г. Москва
Смерть
20.06.1996
Российская Федерация г. Москва