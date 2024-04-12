Никольская (Козина) Вера Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Козин Георгий Иванович
Мать: Козина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Никольская Нина Александровна
Отец ребёнка: Никольский Александр Дормидонтович
Рождение ребёнка
06.06.1925
Дочь: Никольская Надежда Александровна
Отец ребёнка: Никольский Александр Дормидонтович
Смерть
Неизвестно