Никольская (Козина) Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская (Козина) Вера Георгиевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Козин Георгий Иванович

Мать: Козина Евдокия Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Никольская Нина Александровна

Отец ребёнка: Никольский Александр Дормидонтович

Рождение ребёнка
06.06.1925

Дочь: Никольская Надежда Александровна

Отец ребёнка: Никольский Александр Дормидонтович

Смерть
Неизвестно
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