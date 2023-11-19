Павлова Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти23.09.1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Павлов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.07.1780
Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.07.1783
Дочь: Бабурина (Павлова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.09.1784