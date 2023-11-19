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Павлова Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

23.09.1784

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Павлов Никита Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Павлов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.07.1780

Сын: Павлов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.07.1783

Дочь: Бабурина (Павлова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Игнатьевич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.09.1784

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