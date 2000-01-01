Теодемир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теодемир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

474

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

440 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вандалар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
451

Сын: Теодорих великий

Мать ребёнка: Эрелиева

Рождение ребёнка
460

Дочь: Амалафрида

Мать ребёнка: Эрелиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрелиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиудимунд

Мать ребёнка: не указана

Смерть
474
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