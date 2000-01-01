Теодемир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти474
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вандалар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
451
Сын: Теодорих великий
Мать ребёнка: Эрелиева
Рождение ребёнка
460
Дочь: Амалафрида
Мать ребёнка: Эрелиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эрелиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиудимунд
Мать ребёнка: не указана
Смерть
474