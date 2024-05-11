Юферева Светлана Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЮферева Светлана

Юферева Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юферева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Юферев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юферева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Юферев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юферева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Юферев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юферев Василий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.