Юферева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юферева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Юферев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юферева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Юферев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юферева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Юферев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юферев Василий