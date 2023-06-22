Рогова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кащеева Зинаида Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.11.1924
Дочь: Кащеева Нинель Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кащеев Борис Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно