Рогова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кащеева Зинаида Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.11.1924

Дочь: Кащеева Нинель Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кащеев Борис Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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