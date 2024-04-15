Коноваленко (Коваль) Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко (Коваль) Анна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Коваль Марк Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
31.12.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Мелания Владимировна Котенко
Восприемник
21.12.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Игнатий Владимирович Котенко
Восприемник
27.01.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Василий Наумович Карпенко
Бракосочетание
09.05.1871 ст.

Муж: Коноваленко Митрофан Антонович

Кровное, Сумська область
поручители по жениху Котенко Григорий, Лукьян Демьяненко?, по невесте - Семен Торгач, Логгин Будаков | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-H?i=42... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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