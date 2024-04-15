Коноваленко (Коваль) Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Коваль Марк Васильевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
31.12.1866 ст.
Мелания Владимировна Котенко
Восприемник
21.12.1870 ст.
Игнатий Владимирович Котенко
Восприемник
27.01.1871 ст.
Василий Наумович Карпенко
Бракосочетание
09.05.1871 ст.
поручители по жениху Котенко Григорий, Лукьян Демьяненко?, по невесте - Семен Торгач, Логгин Будаков | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NC-H?i=42... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно