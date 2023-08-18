Горшков Александр Валерьевич 12.03.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Александр Валерьевич

Горшков Александр Валерьевич

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

12.03.1963

Дата смерти

18.08.2023

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1963

Отец: Горшков Валерий Мамедович

Мать: скрыто настройками приватности

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Потсдам, Германия
Смерть
18.08.2023
Муром, округ Муром, Владимирская область
Похороны
19.08.2023
Ратово, Муром, Владимирская область, Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.