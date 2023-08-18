Горшков Александр Валерьевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1963
Дата смерти18.08.2023
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1963
Отец: Горшков Валерий Мамедович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Потсдам, Германия
Смерть
18.08.2023
Похороны
19.08.2023
Ратово, Муром, Владимирская область, Россия