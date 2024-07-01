Пономарёв Трофим Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарёв Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Фёдор Трофимович
Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Виктор Трофимович
Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
20.02.19
Дочь: Пономарёва Лидия Трофимовна
Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
02.09.1930
Дочь: Пономарёва Таисия Трофимовна
Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно