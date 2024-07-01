Пономарёв Трофим Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Трофим Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарёв Моисей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Виктор Трофимович

Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
20.02.19

Дочь: Пономарёва Лидия Трофимовна

Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
02.09.1930

Дочь: Пономарёва Таисия Трофимовна

Мать ребёнка: Пономарёва (Оленичева) Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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