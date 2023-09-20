Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Сергиенко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1907

Дочь: Шипулина Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
1913

Сын: Селезнёв Иван Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Карп Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовая Анна Андреевна

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холина Марфа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холин Леонид

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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