Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Сергиенко Федор
Рождение ребёнка
14.10.1907
Дочь: Шипулина Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовая Анна Андреевна
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холин Леонид
Смерть
Неизвестно