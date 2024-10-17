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Селезнёв Андрей Герасимович

Место рождения

село Киша ., Крестовская волость.,Черноярский уезд.,Астроханской губернии

Дата рождения

1882

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Селезнев Герасим Наумович

Мать: Селезнёва (Моргунова) Евлампия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Карп Андреевич

Мать ребёнка: Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовая (Селезнёва) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Селезнева) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна

Рождение ребёнка
14.10.1907

Дочь: Шипулина (Селезнева) Фёкла Андреевна

Мать ребёнка: Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Селезнёв Иван Андреевич

Мать ребёнка: Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна

Смерть
1919
Андрей Герасимович умер в 1919 году от оспы

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