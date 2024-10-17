Селезнёв Андрей Герасимович
Место рождениясело Киша ., Крестовская волость.,Черноярский уезд.,Астроханской губернии
Дата рождения1882
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Селезнева) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна
Рождение ребёнка
14.10.1907
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Селезнёва Холина (Сергиенко) Харитина Федоровна
Смерть
1919
Андрей Герасимович умер в 1919 году от оспы