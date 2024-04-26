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Тараканов Александр Николаевич

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Место рождения

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

10.09.1938

Дата смерти

20.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938

Отец: Тараканов Николай Климович (Климентьевич)

Мать: Тараканова (Гаврилова) Мария Кононовна

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Тяпнина) Валентина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараканова (Тяпнина) Валентина Михайловна

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
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Рождение ребёнка
26.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараканова (Тяпнина) Валентина Михайловна

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
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Рождение ребёнка
30.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараканова (Тяпнина) Валентина Михайловна

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.08.1977
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: автомобильная катастрофа | Письмо Таракановой В.М.

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