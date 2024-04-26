Тараканов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1938
Дата смерти20.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1962
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Рождение ребёнка
26.02.1966
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Рождение ребёнка
30.10.1975
Смерть
20.08.1977
Причина смерти: автомобильная катастрофа | Письмо Таракановой В.М.