Щукин Михаил Никонович
Место рождения
Дата рождения26.09.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1843
Отец: Щукин Никон Павлович
Мать: Щукина Хиония Петровна
Крещение
08.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно