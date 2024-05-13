Климова Марфа Ивановна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Гаврил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Климова) Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Климов Гаврил Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Климова) Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Климов Гаврил Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Климова) Агрипина Гавриловна

Отец ребёнка: Климов Гаврил Федорович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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