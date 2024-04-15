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Ковалев Иван Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1871 ст.

Жена: Ковалева Мария Александровна

Хотень, Сумська область
Поручители по жениху Ефим и Михаил Ковалевы, по невесте - Иван Поляков и Дмитрий Белокур | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1872 ст.

Сын: Ковалев Филипп Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Мария Александровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FM-W?i=504&cc=3511744
Рождение ребёнка
29.11.1873 ст.

Сын: Ковалев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Мария Александровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XL-1?i=589&cc=3511744
Восприемник
03.02.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Анна Дмитриевна (Белокур) Коваленко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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